Прекъсване на водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 20

Днес 27.04 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 16:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.