НОВ МОНАХ В ПОМОРИЙСКИЯ МАНАСТИР „ СВ. ГЕОРГИ“

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий на 17 април 2021 година в Поморийския манастир „Св. Георги“ Негово Преосвещенство Агатополският епископ Иеротей, Викарий на Сливенския митрополит и игумен на манастира, извърши пострижение в монашески чин на послушника Емил Костадинов Младенов, на когото бе дадено монашеското име ЕЛЕВТЕРИЙ.

Монах Елевтерий бе зачислен към братството на манастира „ Св. Георги“ . С него братята станаха 6.

Монах Елевтерий е роден на 14 април 1976 година в гр. Дупница.Завършил е паралелния курс на Софийската духовна семинария през 2018 година, а понастоящем е студент в трети курс на Пловдивската духовна академия „ Св. Св. Кирил и Методий“

На добър път и спасявай се в Господа брате Елевтерие.