Затварят временно пътя от Селището до връх Българка на 1 май заради състезанието за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Пътят от местността Селището до връх Българка временно ще бъде затворен за движение на 1 май, събота. Причината е 13-ото колоездачно състезание за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев“, което и тази година ще се проведе в Сливен.

Мярката ще важи за времето от 12:30 ч. до 14:00 ч.