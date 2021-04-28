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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят временно пътя от Селището до връх Българка на 1 май заради състезанието за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев

28 април 2021 11:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
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Пътят от местността Селището до връх Българка временно ще бъде затворен за движение на 1 май, събота. Причината е 13-ото колоездачно състезание за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев“, което и тази година ще се проведе в Сливен.

Мярката ще важи за времето от 12:30 ч. до 14:00 ч.

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