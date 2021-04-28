Празнично работно време на къща-музей "Хаджи Димитър"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

В навечерието на Великден Ви информираме, че на 30 април и 1 май 2021 г. къща-музей "Хаджи Димитър" ще бъде отворена за посетители. Музейният комплекс, който обхваща родния дом на легендарния сливенски войвода, ханa на неговия баща заедно с прилежащите стопански постройки, е част от 100-те национални туристически обекта.

Екипът на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" Ви пожелава светли Великденски празници!

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