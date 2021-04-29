1 382 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

1 382 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 082 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 402 491, като активните са 50 782.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 53, Бургас – 80, Варна – 122, Велико Търново – 44, Видин – 14, Враца – 28, Габрово – 21, Добрич – 35, Кърджали – 29, Кюстендил – 15, Ловеч – 19, Монтана – 29, Пазарджик – 33, Перник – 37, Плевен – 12, Пловдив – 128, Разград – 18, Русе – 57, Силистра – 10, Сливен – 24, Смолян – 20, София област – 50, София (град) – 331, Стара Загора – 59, Търговище – 21, Хасково – 40, Шумен – 36, Ямбол – 18.

През изминалото денонощие са били излекувани 3 013 души, а за целия период – 335 431.

В болница за лечение са настанени 7 168 души, от които 697 са в интензивни отделения.

96 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 278.

Към момента общо 776 254 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 25 355.