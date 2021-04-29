Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1 382 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско
1 382 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 082 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 402 491, като активните са 50 782.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 53, Бургас – 80, Варна – 122, Велико Търново – 44, Видин – 14, Враца – 28, Габрово – 21, Добрич – 35, Кърджали – 29, Кюстендил – 15, Ловеч – 19, Монтана – 29, Пазарджик – 33, Перник – 37, Плевен – 12, Пловдив – 128, Разград – 18, Русе – 57, Силистра – 10, Сливен – 24, Смолян – 20, София област – 50, София (град) – 331, Стара Загора – 59, Търговище – 21, Хасково – 40, Шумен – 36, Ямбол – 18.
През изминалото денонощие са били излекувани 3 013 души, а за целия период – 335 431.
В болница за лечение са настанени 7 168 души, от които 697 са в интензивни отделения.
96 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 278.
Към момента общо 776 254 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 25 355.
Снимка: Станимир Петков