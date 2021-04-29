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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.04.2021

29 април 2021 08:51, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 44 минути, брой четения: 26

No. Дата Длъжност Образование

429 15.3.2021 камериерка средно

430 15.3.2021 готвач средно

431 15.3.2021 сервитьор средно

432 15.3.2021 помощник готвач средно

492 23.3.2021 мотокарист средно

493 23.3.2021 склададжия средно

494 23.3.2021 механик на транспортни средства средно

496 24.3.2021 фитнес инструктор средно

497 24.3.2021 специалист доставки средно

498 24.3.2021 техник ел. машини средно

503 25.3.2021 машинист пътностроителни машини средно

504 25.3.2021 техник климатични инсталации средно

505 25.3.2021 кредитен консултант средно

528 31.3.2021 тракторист средно

531 1.4.2021 камериерка средно

540 2.4.2021 социален педагог висше

541 2.4.2021 трудотерапевт висше

550 5.4.2021 промотьор продажби средно/ основно

556 6.4.2021 камериерка, хотел средно

557 6.4.2021 готвач средно

558 6.4.2021 пиколо средно

559 6.4.2021 барман средно

560 6.4.2021 сервитьор средно

561 6.4.2021 администратор хотел средно

577 7.4.2021 водач, мотокар средно

578 7.4.2021 лаборант висше

579 7.4.2021 оперативен счетоводител висше

588 8.4.2021 машинен оператор шиене средно

589 8.4.2021 тапицер средно

597 9.4.2021 машинен оператор средно

602 12.4.2021 машинен оператор пералня средно/основно

603 12.4.2021 сладкар средно

607 12.4.2021 стругар средно

609 13.4.2021 камериерка хотел средно/основно

610 13.4.2021 готвач средно

611 13.4.2021 аниматор средно

612 13.4.2021 барман средно

613 13.4.2021 сервитьор средно

614 13.4.2021 спасител средно

615 13.4.2021 работник кухня средно/основно

616 13.4.2021 мияч на съдове средно/основно

619 14.4.2021 дърводелец мебели средно

620 14.4.2021 монтажник мебели средно

621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше

623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно

628 15.4.2021 логопед висше

629 14.4.2021 технически ръководител - строителство средно/висше

645 19.4.2021 работник склад средно

660 20.4.2021 заварчик средно

661 20.4.2021 шлосер средно

662 20.4.2021 чистач основно

663 20.4.2021 камериерка основно

677 22.4.2021 машинен оператор средно

678 22.4.2021 заварчик средно

679 22.4.2021 машинен оператор обработка метали средно

683 23.4.2021 ресторантски работник средно

684 23.4.2021 ресторантски работник средно

685 23.4.2021 салонен управител средно

686 23.4.2021 салонен управител средно

691 26.4.2021 готвач средно

693 26.4.2021 сервитьор средно

694 26.4.2021 барман средно

695 26.4.2021 образователен медиатор средно

697 26.4.2021 психолог висше

702 27.4.2020 шофьор товарен автомобил средно

703 27.4.2021 мотокарист основно

704 27.4.2021 продавач- консултант средно

712 28.4.2021 продавач-консултант средно

713 28.4.2021 общ работник средно

715 28.4.2021 заместник управител висше

716 28.4.2021 ръководител отдел средно

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