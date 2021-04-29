Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 29.04.2021г.(Четвъртък) до 16:30 ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.