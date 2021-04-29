Брифинг на НОЩ: Над милион българи вече са защитени от вируса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Потвърдените случаи на COVID-19 в страна до момента са 402 497. Заедно с ваксинираните минават 1 милион. Над 1 милион българи са защитени към настоящия момент от COVID-19". Това заяви министърът на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов.

„В крайна сметка не трябва да бъдем скромни. Постигнахме изключително много в сравнение с други държави в борбата с пандемията”, каза още той.

„Ние българите си връщаме все повече и повече нормалния живот. Постигнахме го благодарение на всички, благодарение на спазване на мерките”, посочи Ангелов.