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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Брифинг на НОЩ: Над милион българи вече са защитени от вируса

29 април 2021 11:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Здравният министър в оставка Костадин Ангелов

Потвърдените случаи на COVID-19 в страна до момента са 402 497. Заедно с ваксинираните минават 1 милион. Над 1 милион българи са защитени към настоящия момент от COVID-19". Това заяви министърът на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов.

„В крайна сметка не трябва да бъдем скромни. Постигнахме изключително много в сравнение с други държави в борбата с пандемията”, каза още той.

„Ние българите си връщаме все повече и повече нормалния живот. Постигнахме го благодарение на всички, благодарение на спазване на мерките”, посочи Ангелов.

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