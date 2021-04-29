Светли и благословени празници!

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Скъпи родители,

в навечерието на Възкресение Христово,

приемете нашите пожелания за много здраве,

щастие и благополучие, за обич, разбирателство и сплотеност във всяко семейство!

Желаем на всички светли и благословени празници!

С много обич от екипа на ДГ „Детски рай“ гр.Сливен