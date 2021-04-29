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Криминална хроника Ямбол - 29.04.2021 г.

29 април 2021 17:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.04.2021 г.

 

Управление на МПС с чужди регистрационни табели са установили служители от сектор Пътна полиция. На 28 април, на пътя за село Кабиле е спрян за проверка лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 48-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че на автомобила са поставени регистрационните номера издадени за друго моторно превозно средство. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

Вчера, към 15:30 часа, в село Безмер е установен 32-годишен, неправоспособен водач да управлява лек автомобил под въздействие на алкохол. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Тунджа.

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера в село Поляна, при проверка в частен имот е установено неправомерно присъединяване към водопреносна мрежа чрез прикачване с полиетиленова тръба и спирателен кран, към тръбопровод на водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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