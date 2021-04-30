1237 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 32 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

1237 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 259 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 403 728, като активните са 49 048.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 65, Бургас – 82, Варна – 116, Велико Търново – 40, Видин – 12, Враца – 17, Габрово – 19, Добрич – 49, Кърджали – 23, Кюстендил – 19, Ловеч – 24, Монтана – 21, Пазарджик – 33, Перник – 35, Плевен – 22, Пловдив – 110, Разград – 6, Русе – 60, Силистра – 26, Сливен – 32, Смолян – 23, София област – 47, София (град) – 218, Стара Загора – 54, Търговище – 22, Хасково – 29, Шумен – 22, Ямбол – 11.

През изминалото денонощие са били излекувани 2881 души, а за целия период – 338 312.

В болница за лечение са настанени 6824 души, от които 682 са в интензивни отделения.

90 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 368.

Към момента общо 803 176 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 26 923.