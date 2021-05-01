652 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 19 от тях в Сливенско

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652 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8864 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 404 380, като активните са 48 447.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 20, Бургас – 57, Варна – 75, Велико Търново – 17, Видин – 11, Враца – 16, Габрово – 12, Добрич – 17, Кърджали – 5, Ловеч – 12, Монтана – 8, Пазарджик – 11, Перник – 25, Плевен – 16, Пловдив – 52, Разград – 11, Русе – 12, Силистра – 2, Сливен – 19, Смолян – 9, София област – 31, София (град) – 161, Стара Загора – 6, Търговище – 20, Хасково – 7, Шумен – 9, Ямбол – 11.

През изминалото денонощие са били излекувани 1222 души, а за целия период – 339 534.

В болница за лечение са настанени 6905 души, от които 674 са в интензивни отделения.

31 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 399.

Към момента общо 815 463 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 287.