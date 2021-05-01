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Русия обяви забрана за влизане на 8 служители от ЕС

01 май 2021 12:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 28
Русия

Русия е наложила забрана за влизане на осем служители от държави от ЕС, включително членове на Европейския парламент и Европейската комисия. Ходът идва след като ЕС удари руските власти със санкции през март.

Русия е наложила забрана за влизане на осем служители от държави от ЕС, включително председателя на Европейския парламент Дейвид Сасоли и вицепрезидента на Европейската комисия Вера Журова, съобщи в петък руското външно министерство.

„Европейският съюз продължава политиката си на едностранни незаконни ограничителни мерки, насочени към руски граждани и организации“, се казва в изявление на министерството.

През март ЕС наложи санкции срещу двама руснаци, обвинени в преследване на гей и лесбийки в Чечения. 27-членният блок миналия месец наложи санкции и на четирима висши руски служители, близки до президента Владимир Путин, заради затвора на руския опозиционен лидер Алексей Навални.

Европейските власти широко осъдиха новите санкции от Русия./Dw

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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