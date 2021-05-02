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466 са новите случаи с коронавирус в България за изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско
466 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7086 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 404 846, като активните са 48 513.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 15, Варна – 44, Велико Търново – 14, Видин – 8, Враца – 6, Габрово – 9, Добрич – 4, Кърджали – 3, Кюстендил – 12, Ловеч – 10, Монтана – 7, Пазарджик – 14, Перник – 9, Плевен – 9, Пловдив – 43, Разград – 10, Русе – 21, Силистра – 6, Сливен – 17, Смолян – 2, София област – 18, София (град) – 100, Стара Загора – 54, Търговище – 2, Хасково – 7, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 355 души, а за целия период – 339 889.
В болница за лечение са настанени 6790 души, от които 670 са в интензивни отделения.
45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 444.
Към момента общо 821 218 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5755.
Снимка: Станимир Петков