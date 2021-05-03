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348 са заразените с коронавирус през изминалото денонощие в България, 8 от тях в Сливенско
348 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3194 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 405 194, като активните са 48 260.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 27, Варна – 56, Велико Търново – 10, Видин – 1, Враца – 5, Габрово – 17, Добрич – 4, Кърджали – 4, Ловеч – 7, Монтана – 19, Пазарджик – 5, Перник – 14, Плевен – 14, Пловдив – 17, Разград – 3, Русе – 16, Силистра – 14, Сливен – 8, Смолян – 8, София област – 14, София (град) – 51, Стара Загора – 13, Търговище – 1, Хасково – 9, Шумен – 6, Ямбол – 3.
През изминалото денонощие са били излекувани 553 души, а за целия период – 340 442.
В болница за лечение са настанени 6754 души, от които 662 са в интензивни отделения.
48 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 492.
Към момента общо 824 623 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3405.
Снимка: Станимир Петков