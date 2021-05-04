631 са новите случаи с коронавирус в България за последното денонощие, 18 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 36

631 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6724 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 405 825, като активните са 48 109.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 43, Варна – 33, Велико Търново – 19, Видин – 16, Враца – 12, Габрово – 14, Добрич – 8, Кърджали – 6, Кюстендил – 16, Ловеч – 9, Монтана – 13, Пазарджик – 16, Перник – 16, Плевен – 12, Пловдив – 38, Разград – 6, Русе – 19, Силистра – 11, Сливен – 18, Смолян – 9, София област – 19, София (град) – 206, Стара Загора – 23, Търговище – 17, Хасково – 1, Шумен – 6, Ямбол – 14.

През изминалото денонощие са били излекувани 726 души, а за целия период – 341 168.

В болница за лечение са настанени 6706 души, от които 649 са в интензивни отделения.

56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 548.

Към момента общо 833 510 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8887.