Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
367 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 19 от тях в Сливенско
367 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6206 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 406 192, като активните са 47 357.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 34, Варна – 66, Велико Търново – 5, Враца – 10, Габрово – 8, Добрич – 5, Кърджали – 2, Кюстендил – 11, Ловеч – 9, Монтана – 8, Пазарджик – 2, Перник – 3, Плевен – 5, Пловдив – 21, Разград – 10, Русе – 6, Силистра – 4, Сливен – 19, Смолян – 4, София област – 13, София (град) – 68, Стара Загора – 14, Търговище – 10, Хасково – 9, Шумен – 4, Ямбол – 2.
През изминалото денонощие са били излекувани 1058 души, а за целия период – 342 226.
В болница за лечение са настанени 6670 души, от които 637 са в интензивни отделения.
61 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 609.
Към момента общо 844 643 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 133.
Снимка: Станимир Петков