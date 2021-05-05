367 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 19 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

367 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6206 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 406 192, като активните са 47 357.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 34, Варна – 66, Велико Търново – 5, Враца – 10, Габрово – 8, Добрич – 5, Кърджали – 2, Кюстендил – 11, Ловеч – 9, Монтана – 8, Пазарджик – 2, Перник – 3, Плевен – 5, Пловдив – 21, Разград – 10, Русе – 6, Силистра – 4, Сливен – 19, Смолян – 4, София област – 13, София (град) – 68, Стара Загора – 14, Търговище – 10, Хасково – 9, Шумен – 4, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 1058 души, а за целия период – 342 226.

В болница за лечение са настанени 6670 души, от които 637 са в интензивни отделения.

61 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 609.

Към момента общо 844 643 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 133.