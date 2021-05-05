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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.05.2021

05 май 2021 10:47, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37

No. Дата Длъжност Образование

429 15.3.2021 камериерка средно 1.5.2021

430 15.3.2021 готвач средно 1.5.2021

431 15.3.2021 сервитьор средно 1.5.2021

432 15.3.2021 помощник готвач средно 1.5.2021

550 5.4.2021 промотьор продажби средно/ основно 7.5.2021

607 12.4.2021 стругар средно 14.5.2021

609 13.4.2021 камериерка хотел средно/основно 28.5.2021

610 13.4.2021 готвач средно 28.5.2021

611 13.4.2021 аниматор средно 28.5.2021

612 13.4.2021 барман средно 28.5.2021

613 13.4.2021 сервитьор средно 28.5.2021

614 13.4.2021 спасител средно 28.5.2021

615 13.4.2021 работник кухня средно/основно 28.5.2021

616 13.4.2021 мияч на съдове средно/основно 28.5.2021

619 14.4.2021 дърводелец мебели средно 14.5.2021

620 14.4.2021 монтажник мебели средно 14.5.2021

621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше 14.5.2021

623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно 14.5.2021

628 15.4.2021 логопед висше 14.5.2021

629 14.4.2021 технически ръководител - строителство средно/висше 14.5.2021

645 19.4.2021 работник склад средно 14.5.2021

660 20.4.2021 заварчик средно 30.5.2021

661 20.4.2021 шлосер средно 30.5.2021

662 20.4.2021 чистач основно 15.6.2021

663 20.4.2021 камериерка основно 15.6.2021

677 22.4.2021 машинен оператор средно 21.5.2021

678 22.4.2021 заварчик средно 21.5.2021

679 22.4.2021 машинен оператор обработка метали средно 21.5.2021

683 23.4.2021 ресторантски работник средно 31.5.2021

684 23.4.2021 ресторантски работник средно 31.5.2021

685 23.4.2021 салонен управител средно 31.5.2021

686 23.4.2021 салонен управител средно 31.5.2021

691 26.4.2021 готвач средно 7.5.2021

693 26.4.2021 сервитьор средно 21.5.2021

694 26.4.2021 барман средно 21.5.2021

702 27.4.2020 шофьор товарен автомобил средно 27.5.2021

703 27.4.2021 мотокарист основно 27.5.2021

704 27.4.2021 продавач- консултант средно 27.5.2021

712 28.4.2021 продавач-консултант средно 27.5.2021

713 28.4.2021 общ работник средно 27.5.2021

715 28.4.2021 заместник управител висше 28.5.2021

716 28.4.2021 ръководител отдел средно 28.5.2021

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