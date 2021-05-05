Криминална хроника Ямбол - 05.05.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Информационен бюлетин 05.05.2021 г.

Вчера, към 13:00 часа е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие, без пострадали, в района на кръстовището на ул. „Георги Шейтанов“ и ул. „Жеко Андреев“ в Ямбол. На място е установено, че лек автомобил Мерцедес, управляван от 31-годишен местен жител е навлязъл в кръстовището, като отнемайки предимство е ударил лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 42-годишен мъж, след което се блъснал в бетонен стълб и се е преобърнал. Водачът и пътниците във Фолксваген-а са транспортирани за преглед в МБАЛ-Ямбол и освободени без телесни травми. 31-годишният водач на Мерцедес-а е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. В хода на проверката е установено, че управлявания от него лек автомобил е с прекратена регистрация. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. На местопроизшествието е извършени процесуално-следствени действия. Работата по случая продължава.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство срещу 54-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 4 май, на ул. „Джон Попов“ в областния град, е спрян за проверка лек автомобил „Сеат Алхамбра“, управляван от 61-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.