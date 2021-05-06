1635 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 24

1635 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 948 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 407 827, като активните са 46 159.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 81, Бургас – 50, Варна – 88, Велико Търново – 78, Видин – 18, Враца – 29, Габрово – 39, Добрич – 33, Кърджали – 19, Кюстендил – 31, Ловеч – 55, Монтана – 71, Пазарджик – 25, Перник – 23, Плевен – 37, Пловдив – 189, Разград – 13, Русе – 87, Силистра – 23, Сливен – 36, Смолян – 24, София област – 43, София (град) – 305, Стара Загора – 100, Търговище – 22, Хасково – 33, Шумен – 53, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 2669 души, а за целия период – 344 895.

В болница за лечение са настанени 6158 души, от които 599 са в интензивни отделения.

164 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 773.

Към момента общо 877 124 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 32 482.