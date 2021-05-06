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Спомен за художника Георги Янакиев
Георги Стоянов Янакиев (6 май 1941 – 1 март 2018) е български художник, измежду основните представители на българската графика, илюстрация и живопис.
Роден е на 6 май 1941 година в с. Веселие, Бургаско. Детството и младостта му са преминали в Бургаския край. През 1964 г. е приет в Националната художествена академия в София със специалност „Графика“. През 1970 г. завършва с отличие и е почетно награден от Тодор Живков.
През 1971 г. е разпределен на работа в Сливен като главен художник на общината. Член е на Съюз на българските художници. Има както множество самостоятелни изложби, така и участия в общи, регионални, окръжни и колективни изложби. Дълги години е бил преподавател по рисуване в художествената гимназия „Димитър Добрович" в Сливен.
През 2014 г. получава тежък исхемичен инсулт. Умира на 1 март 2018 година от рак.
Източник: Уикипидея