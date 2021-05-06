Генерал Мутафчийски поздравява българските военни лекари на Гергьовден

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Началникът на Военномедицинска академия в София и главен лекар на Българските въоръжени сили генерал проф. Д-р Венцислав Мутафчийски поздрави военномедицинските специалисти в Деня на храбростта и на Българската армия.

"Изразявам своята благодарност към всички колеги, които все още се бият на няколко фронта - смело и достойно! Традиционно българските военномедицински екипи, изпълняващи мисии в чужбина, получават отлична оценка. Благодаря на всички мои колеги, които не са склонили глави пред невидимото враг - Covid-19 - повече от година. Заслужени поздравления за нашите кадети - бъдещите военни лекари, които в условията на пандемия са доказали качествата си на достойни медицински офицери “, каза Мутафчийски.