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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Генерал Мутафчийски поздравява българските военни лекари на Гергьовден

06 май 2021 20:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Венцислав Мутафчийски

Началникът на Военномедицинска академия в София и главен лекар на Българските въоръжени сили генерал проф. Д-р Венцислав Мутафчийски поздрави военномедицинските специалисти в Деня на храбростта и на Българската армия.

"Изразявам своята благодарност към всички колеги, които все още се бият на няколко фронта - смело и достойно! Традиционно българските военномедицински екипи, изпълняващи мисии в чужбина, получават отлична оценка. Благодаря на всички мои колеги, които не са склонили глави пред невидимото враг - Covid-19 - повече от година. Заслужени поздравления за нашите кадети - бъдещите военни лекари, които в условията на пандемия са доказали качествата си на достойни медицински офицери “, каза Мутафчийски.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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