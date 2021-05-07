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545 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско
545 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5733 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 408 372, като активните са 46 083.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 21, Бургас – 86, Варна – 50, Велико Търново – 14, Видин – 11, Враца – 11, Габрово – 10, Добрич – 15, Кърджали – 9, Кюстендил – 3, Ловеч – 7, Монтана – 9, Пазарджик – 26, Перник – 12, Плевен – 7, Пловдив – 47, Разград – 9, Русе – 11, Силистра – 8, Сливен – 17, Смолян – 5, София област – 27, София (град) – 92, Стара Загора – 10, Търговище – 11, Хасково – 8, Шумен – 2, Ямбол – 7.
През изминалото денонощие са били излекувани 594 души, а за целия период – 345 489.
В болница за лечение са настанени 6138 души, от които 587 са в интензивни отделения.
27 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 800.
Към момента общо 884 254 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7130.
Снимка: Станимир Петков