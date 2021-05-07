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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.05.2021
No. Дата Длъжност Образование
550 5.4.2021 промотьор продажби средно/ основно 7.5.2021
607 12.4.2021 стругар средно 14.5.2021
609 13.4.2021 камериерка хотел средно/основно 28.5.2021
610 13.4.2021 готвач средно 28.5.2021
611 13.4.2021 аниматор средно 28.5.2021
612 13.4.2021 барман средно 28.5.2021
613 13.4.2021 сервитьор средно 28.5.2021
614 13.4.2021 спасител средно 28.5.2021
615 13.4.2021 работник кухня средно/основно 28.5.2021
616 13.4.2021 мияч на съдове средно/основно 28.5.2021
619 14.4.2021 дърводелец мебели средно 14.5.2021
620 14.4.2021 монтажник мебели средно 14.5.2021
621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше 14.5.2021
623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно 14.5.2021
628 15.4.2021 логопед висше 14.5.2021
629 14.4.2021 технически ръководител - строителство средно/висше 14.5.2021
645 19.4.2021 работник склад средно 14.5.2021
660 20.4.2021 заварчик средно 30.5.2021
661 20.4.2021 шлосер средно 30.5.2021
662 20.4.2021 чистач основно 15.6.2021
663 20.4.2021 камериерка основно 15.6.2021
677 22.4.2021 машинен оператор средно 21.5.2021
678 22.4.2021 заварчик средно 21.5.2021
679 22.4.2021 машинен оператор обработка метали средно 21.5.2021
683 23.4.2021 ресторантски работник средно 31.5.2021
684 23.4.2021 ресторантски работник средно 31.5.2021
685 23.4.2021 салонен управител средно 31.5.2021
686 23.4.2021 салонен управител средно 31.5.2021
693 26.4.2021 сервитьор средно 21.5.2021
694 26.4.2021 барман средно 21.5.2021
702 27.4.2020 шофьор товарен автомобил средно 27.5.2021
703 27.4.2021 мотокарист основно 27.5.2021
704 27.4.2021 продавач- консултант средно 27.5.2021
712 28.4.2021 продавач-консултант средно 27.5.2021
713 28.4.2021 общ работник средно 27.5.2021
715 28.4.2021 заместник управител висше 28.5.2021
716 28.4.2021 ръководител отдел средно 28.5.2021
734 5.5.2021 продавач консултант средно 31.5.2021
735 5.5.2021 счетоводител висше 31.5.2021
736 5.5.2021 машинист ПСМ средно 31.5.2021
737 5.5.2021 работник животновъд основно 31.5.2021
738 5.5.2021 работник развъждащ птици чрез инкубатор средно 31.5.2021