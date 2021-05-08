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1123 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 12 от тях в Сливенско
1123 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 999 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 409 495, като активните са 44 739.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 52, Бургас – 24, Варна – 123, Велико Търново – 52, Видин – 5, Враца – 24, Габрово – 34, Добрич – 22, Кърджали – 11, Кюстендил – 26, Ловеч – 31, Монтана – 30, Пазарджик – 29, Перник – 8, Плевен – 25, Пловдив – 113, Разград – 5, Русе – 47, Силистра – 16, Сливен – 12, Смолян – 19, София област – 40, София (град) – 215, Стара Загора – 75, Търговище – 14, Хасково – 25, Шумен – 24, Ямбол – 22.
През изминалото денонощие са били излекувани 2381 души, а за целия период – 347 870.
В болница за лечение са настанени 5 855 души, от които 570 са в интензивни отделения.
86 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 866.
Към момента общо 922 371 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 38 117.
Снимка: Станимир Петков