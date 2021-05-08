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Днес се открива фотоизложба, посветена на 125-годишнината от тракийското движение

08 май 2021 11:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 22
Централният военен клуб в София

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие днес фотоизложба, посветена на 125-годишнината от организираното тракийско движение.

Началото на национално-освободителното движение е положено, след като Македония, Източна и Западна Тракия са оставени под прякото управление на султана по силата на Берлинския договор от 1878 година.

Събитието ще се проведе в Централния военен клуб в София по инициатива на Съюза на тракийските сдружения.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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