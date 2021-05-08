Днес се открива фотоизложба, посветена на 125-годишнината от тракийското движение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 22

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие днес фотоизложба, посветена на 125-годишнината от организираното тракийско движение.

Началото на национално-освободителното движение е положено, след като Македония, Източна и Западна Тракия са оставени под прякото управление на султана по силата на Берлинския договор от 1878 година.

Събитието ще се проведе в Централния военен клуб в София по инициатива на Съюза на тракийските сдружения.