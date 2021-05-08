Почина началникът на кабинета на президента Първанов генерал Никола Колев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

След кратко боледуване е починал ген. Никола Колев - началник на Генералния щаб на Българската армия в периода 2002-2006 година.

Генерал Колев беше и началник на кабинета на президента Георги Първанов, а от март 2012 до юни 2016-а посланик в Нидерландия.

Поклонението пред генерал Колев ще бъде в сряда от 11:00 часа в Централния военен клуб в София.