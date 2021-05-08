Земетресение в района на Смолян

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Слабо земетресение с магнитуд 2.5 по Рихтер е регистрирано в района на Смолян в 14:25 часа българско време, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) на БАН.

Земетресението е с дълбочина 5 километра.

По данни на дежурните сеизмолози, трусът не е бил усетен.