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Земетресение в района на Смолян

08 май 2021 20:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Земетресение

Слабо земетресение с магнитуд 2.5 по Рихтер е регистрирано в района на Смолян в 14:25 часа българско време, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) на БАН.

Земетресението е с дълбочина 5 километра.

По данни на дежурните сеизмолози, трусът не е бил усетен.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: Фейсбук

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