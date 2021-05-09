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Взривен бойлер остави апартамент в отломки в Асеновград

09 май 2021 11:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 28
Апартаментът след взрива

Взривен бойлер почти унищожи апартамент в блок на улица „Цар Асен Втори“ в Асеновград, съобщават от „Bulgaria ON AIR“.

Инцидентът е станал в следобедните часове вчера. За щастие живеещата в него 77-годишна жена е напуснала дома си около 30 минути преди това, за да напазарува.

Жилището на първия етаж е останало без прозорци и врати, има и разрушена стена, а отломки са се разхвърчали по оживената улица в града.

Източник: https://www.iskra.bg/vzriven-boyler-ostavi-apartament-v-otlomki-v-asenovgrad/
Снимка: Скрийншот от видео от "Bulgaria ON AIR"

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