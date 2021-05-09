Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гражданите могат да изберат производителя на ваксини онлайн чрез портал за електронна регистрация

09 май 2021 18:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Ваксина

От днес гражданите, регистрирани чрез електронния портал за регистрация на ваксинация срещу коронавирус https://www.his.bg/bg/reservation/ ще могат да заявят предпочитаната от тях ваксина.

Количествата на двата вида лекарствени продукти - РНК или аденовирусни ваксини - ще бъдат предоставени за всички точки за ваксинация.

Източник: БНР
Снимка: Ройтерс

« предишнаследваща »


 