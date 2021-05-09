Гражданите могат да изберат производителя на ваксини онлайн чрез портал за електронна регистрация

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

От днес гражданите, регистрирани чрез електронния портал за регистрация на ваксинация срещу коронавирус https://www.his.bg/bg/reservation/ ще могат да заявят предпочитаната от тях ваксина.

Количествата на двата вида лекарствени продукти - РНК или аденовирусни ваксини - ще бъдат предоставени за всички точки за ваксинация.