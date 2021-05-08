Държавен личен шампионат по Джудо - Перник

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 2 дни, брой четения: 2 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 2

На провелия се Държавен личен шампионат по Джудо за момчета и момичета СК "Хаджи Димитър" спечелиха общо 9 медала:

Божидара Колева-28 кг 1- во място

Елица Тодорова-44 кг 1- во място

Диян Христов-30 кг 1- во място

Мария Яворова- + 57 кг 2- ро място

Симона Иванова- 32 кг 3- то място

Ема Василева - 32 кг 3-то място

Християн Линдов-26 кг 3-то място

Николас Димитров-55 кг 3- то място

Мирослав Йорданов -60 кг 3-то място

Голямо браво на всички състезатели, както на медалистите, така и на тези, които останаха на крачка от медалите. Показахте хъс и желание за победа това е най-важното! Бъдете здрави, все така постоянни и сериозни!

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