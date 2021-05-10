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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен-висока зона на 12.05.21г.(сряда)

10 май 2021 12:52, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 23
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт на 12.05.2021г. (сряда) от 08:00ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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