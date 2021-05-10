241 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 8 от тях в Сливенско

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241 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5 853 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 410 202, като активните са 44 881.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 16, Варна – 30, Велико Търново – 21, Видин – 4, Враца – 5, Габрово – 13, Добрич – 2, Кюстендил – 3, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 4, Перник – 4, Плевен – 4, Пловдив – 5, Разград – 4, Русе – 10, Силистра – 2, Сливен – 8, Смолян – 2, София област – 17, София (град) – 66, Стара Загора – 6, Търговище – 4, Хасково – 5, Шумен – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 207 души, а за целия период – 348 392.

В болница за лечение са настанени 5 912 души, от които 562 са в интензивни отделения.

27 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 16 929.

Към момента общо 938 064 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5 645.