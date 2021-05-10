От 1 юни лекарства ще се предписват само с електронни рецепти

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От Националната здравноосигурителна каса информират, че рецепти на хартия ще се издават до 31 май 2021 г. От 1 юни всички предписания за лекарства ще бъдат издавани само електронно.

Специалната наредба е обнародвана в „Държавен вестник“ на 7 май.

Издадените от 1 до 6 май включително рецепти се изпълняват по досегашния ред, уточняват от Здравната каса.