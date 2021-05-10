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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЖИВ Е ТОЙ, ЖИВ Е!

10 май 2021 14:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 28 минути, брой четения: 13
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Учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха участие в церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър по случай 181 години от рождението на българския революционер, войвода и национален герой.

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