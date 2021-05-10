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Премиерът Борисов проведе телефонен разговор с германския канцлер Ангела Меркел
Министър-председателят Бойко Борисов и канцлерът на Федерална Република Германия Ангела Меркел разговаряха по телефона.
В рамките на разговора премиерът Борисов и канцлерът Меркел взаимно си благодариха за изключително доброто сътрудничество през изминалите години, което допринесе много за задълбочаването на двустранните отношения между България и Германия и за развитието на тяхното европейско и евроатлантическо партньорство. Борисов и Меркел са двамата най-дългогодишни членове на Европейския съвет.
Министър-председателят Бойко Борисов изтъкна, че и двамата с канцлера Меркел споделят проевропейските ценности и държат на европейската солидарност. „Затова се подкрепяме в ЕС и винаги сме имали пълноценен диалог“, добави Борисов.
В края на разговора премиерът Бойко Борисов обърна внимание, че България се справя успешно с пандемията и изрази очакване повече германски туристи да посетят страната ни през настоящата година.
Източник: МС