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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Борисов проведе телефонен разговор с германския канцлер Ангела Меркел

10 май 2021 18:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Министерски съвет

Министър-председателят Бойко Борисов и канцлерът на Федерална Република Германия Ангела Меркел разговаряха по телефона.

В рамките на разговора премиерът Борисов и канцлерът Меркел взаимно си благодариха за изключително доброто сътрудничество през изминалите години, което допринесе много за задълбочаването на двустранните отношения между България и Германия и за развитието на тяхното европейско и евроатлантическо партньорство. Борисов и Меркел са двамата най-дългогодишни членове на Европейския съвет.

Министър-председателят Бойко Борисов изтъкна, че и двамата с канцлера Меркел споделят проевропейските ценности и държат на европейската солидарност. „Затова се подкрепяме в ЕС и винаги сме имали пълноценен диалог“, добави Борисов.

В края на разговора премиерът Бойко Борисов обърна внимание, че България се справя успешно с пандемията и изрази очакване повече германски туристи да посетят страната ни през настоящата година.

Източник: МС

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