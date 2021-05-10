Премиерът Борисов проведе телефонен разговор с германския канцлер Ангела Меркел

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Министър-председателят Бойко Борисов и канцлерът на Федерална Република Германия Ангела Меркел разговаряха по телефона.

В рамките на разговора премиерът Борисов и канцлерът Меркел взаимно си благодариха за изключително доброто сътрудничество през изминалите години, което допринесе много за задълбочаването на двустранните отношения между България и Германия и за развитието на тяхното европейско и евроатлантическо партньорство. Борисов и Меркел са двамата най-дългогодишни членове на Европейския съвет.

Министър-председателят Бойко Борисов изтъкна, че и двамата с канцлера Меркел споделят проевропейските ценности и държат на европейската солидарност. „Затова се подкрепяме в ЕС и винаги сме имали пълноценен диалог“, добави Борисов.

В края на разговора премиерът Бойко Борисов обърна внимание, че България се справя успешно с пандемията и изрази очакване повече германски туристи да посетят страната ни през настоящата година.