1078 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

1078 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 392 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 411 280, като активните са 42 838.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 48, Бургас – 13, Варна – 61, Велико Търново – 49, Видин – 30, Враца – 11, Габрово – 29, Добрич – 22, Кърджали – 11. Кюстендил – 23, Ловеч – 17, Монтана – 45, Пазарджик – 19, Перник – 10, Плевен – 19, Пловдив – 116, Разград – 5, Русе – 62, Силистра – 16, Сливен – 24, Смолян – 13, София област – 34, София (град) – 205, Стара Загора – 100, Търговище – 21, Хасково – 18, Шумен – 37, Ямбол – 20.

През изминалото денонощие са били излекувани 3005 души, а за целия период – 351 397.

В болница за лечение са настанени 5 571 души, от които 555 са в интензивни отделения.

116 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 045.

Към момента общо 963 539 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 25 485.