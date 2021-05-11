Сметки за месец Април 2021 г.

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с по-големия брой почивни дни през месец май за Великден и Гергьовден, Ви уведомяваме, че фактурите за месец април 2021 г., ще могат да бъдат заплащани от 10:00 часа на 12.05.2021 г., на следните места:

- Информационен център на дружеството, бул. „Хаджи Димитър” 39;

- Каси на „Български пощи” ЕАД;

- Система на Ипей и Изипей;

- Банков път.

От ръководството