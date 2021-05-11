КЛЕТВА НА ПЪРВОКЛАСНИКА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Ученици от първи и втори клас от ОУ "Елисавета Багряна" положиха Клетва на първокласника. Церемонията се състоя в двора на училището.

Първокласниците и второкласниците обещаха да бъдат добри ученици и да пазят родината. Директорът г-жа Величка Христова им пожела да бъдат здрави, любознателни и ученолюбиви.

Текстът на Клетвата на първокласника е на сливенската поетеса Ники Комедвенска.

Събитието завърши с хоро.

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