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КЛЕТВА НА ПЪРВОКЛАСНИКА

11 май 2021 16:07, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19
Клетва на първокласника

Ученици от първи и втори клас от ОУ "Елисавета Багряна" положиха Клетва на първокласника. Церемонията се състоя в двора на училището.

Първокласниците и второкласниците обещаха да бъдат добри ученици и да пазят родината. Директорът г-жа Величка Христова им пожела да бъдат здрави, любознателни и ученолюбиви.

Текстът на Клетвата на първокласника е на сливенската поетеса Ники Комедвенска.

Събитието завърши с хоро.

Снимки

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