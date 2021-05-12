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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.05.2021

12 май 2021 09:10, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 47 минути, брой четения: 22

No. Дата Длъжност Образование

607 12.4.2021 стругар средно

609 13.4.2021 камериерка хотел основно

610 13.4.2021 готвач средно

611 13.4.2021 аниматор средно

612 13.4.2021 барман средно

613 13.4.2021 сервитьор средно

614 13.4.2021 спасител средно

615 13.4.2021 работник кухня основно

616 13.4.2021 мияч на съдове основно

619 14.4.2021 дърводелец мебели средно

620 14.4.2021 монтажник мебели средно

621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше

623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно

628 15.4.2021 логопед висше

629 14.4.2021 технически ръководител - строителство висше

660 20.4.2021 заварчик средно

661 20.4.2021 шлосер средно

662 20.4.2021 чистач основно

663 20.4.2021 камериерка основно

677 22.4.2021 машинен оператор средно

678 22.4.2021 заварчик средно

679 22.4.2021 машинен оператор обработка метали средно

683 23.4.2021 ресторантски работник средно

684 23.4.2021 ресторантски работник средно

685 23.4.2021 салонен управител средно

686 23.4.2021 салонен управител средно

693 26.4.2021 сервитьор средно

694 26.4.2021 барман средно

702 27.4.2020 шофьор товарен автомобил средно

703 27.4.2021 мотокарист основно

704 27.4.2021 продавач- консултант средно

712 28.4.2021 продавач-консултант средно

713 28.4.2021 общ работник средно

715 28.4.2021 заместник управител висше

716 28.4.2021 ръководител отдел средно

734 5.5.2021 продавач консултант средно

735 5.5.2021 счетоводител висше

736 5.5.2021 машинист ПСМ средно

737 5.5.2021 работник животновъд основно

738 5.5.2021 работник развъждащ птици чрез инкубатор средно

745 7.5.2021 счетоводител висше

746 7.5.2021 логопед висше

749 10.5.2021 счетоводител висше

750 10.5.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно

751 10.5.2021 продавач- консултант средно

753 10.5.2021 помощник възпитател средно

756 10.5.2021 склададжия средно

759 11.5.2021 камериер/ка основно

760 11.5.2021 главен счетоводител висше

761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно

762 11.5.2021 помощник кухня основно

763 11.5.2021 готвач средно

765 11.5.2021 работник кухня основно

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор производство на тестени изделия начално

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