877 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 28

877 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 190 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 412 157, като активните са 41 434.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23, Бургас – 66, Варна – 77, Велико Търново – 27, Видин – 16, Враца – 15, Габрово – 19, Добрич – 13, Кърджали – 10, Кюстендил – 9, Ловеч – 15, Монтана – 34, Пазарджик – 20, Перник – 25, Плевен – 19, Пловдив – 72, Разград – 8, Русе – 44, Силистра – 8, Сливен – 18, Смолян – 11, София област – 31, София (град) – 182, Стара Загора – 44, Търговище – 17, Хасково – 20, Шумен – 18, Ямбол – 16.

През изминалото денонощие са били излекувани 2222 души, а за целия период – 353 619.

В болница за лечение са настанени 5410 души, от които 535 са в интензивни отделения.

59 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 104.

Към момента общо 999 287 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 35 748.