Криминална хроника Ямбол - 12.05.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 21

Информационен бюлетин 12.05.2021 г.

Служители от РУ-Тунджа разследват кражба от частен имот в село Безмер. По данни на заявителя, за времето от 01.12.2020 г. до 10.05.2021 г., след разбиване на заключващо устройство от стопанска постройка в имота му са отнети различни вещи на стойност около 500 лева. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.