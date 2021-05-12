Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 12.05.2021 г.

12 май 2021 17:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 12.05.2021 г.

 

Служители от РУ-Тунджа разследват кражба от частен имот в село Безмер. По данни на заявителя, за времето от 01.12.2020 г. до 10.05.2021 г., след разбиване на заключващо устройство от стопанска постройка в имота му са отнети различни вещи на стойност около 500 лева. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 