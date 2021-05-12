Още 43000 цветя разкрасяват Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Озеленяването на Ямбол продължава с бързи темпове и градът придобива все цветен и приятен празничен облик, съобщават от пресцентъра на Община Ямбол.

Служителите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ се грижат за красивия вид на град Ямбол.

Подменени са цветята на пирамидата на кръстовището пред сградата на ХЕС /по пътя за Сливен/. Засадени са 11 750 броя каскадна петуния и различни видове бегония.

Градският парк на Ямбол е разкрасен с 16 500 цветя с екзотични имена: катарантус, антиринум, агератум, бегония.

В различните части на града се засаждат нови 15 300 броя красиви летни цветя от видовете калибрахое, антиринум, бегония, импатиенс, тагетис, газания, агератум.

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