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Още 43000 цветя разкрасяват Ямбол
Озеленяването на Ямбол продължава с бързи темпове и градът придобива все цветен и приятен празничен облик, съобщават от пресцентъра на Община Ямбол.
Служителите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ се грижат за красивия вид на град Ямбол.
Подменени са цветята на пирамидата на кръстовището пред сградата на ХЕС /по пътя за Сливен/. Засадени са 11 750 броя каскадна петуния и различни видове бегония.
Градският парк на Ямбол е разкрасен с 16 500 цветя с екзотични имена: катарантус, антиринум, агератум, бегония.
В различните части на града се засаждат нови 15 300 броя красиви летни цветя от видовете калибрахое, антиринум, бегония, импатиенс, тагетис, газания, агератум.
Снимки: Община Ямбол