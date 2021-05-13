Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Днес 13.05 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.