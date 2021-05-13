657 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

657 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 106 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 412 814, като активните са 38 515.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 44, Бургас – 38, Варна – 55, Велико Търново – 16, Видин – 13, Враца – 8, Габрово – 14, Добрич – 17, Кърджали – 15, Кюстендил – 11, Ловеч – 10, Монтана – 17, Пазарджик – 16, Перник – 18, Плевен – 19, Пловдив – 64, Разград – 5, Русе – 24, Силистра – 5, Сливен – 10, Смолян – 11, София област – 22, София (град) – 151, Стара Загора – 20, Търговище – 10, Хасково – 11, Шумен – 7, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 3530 души, а за целия период – 357 149.

В болница за лечение са настанени 5250 души, от които 526 са в интензивни отделения.

46 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 150.

Към момента общо 1 035 763 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 36 477.