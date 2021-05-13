Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обучения в РЦИР Сливен

13 май 2021 14:05, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди около 1 час, брой четения: 19
рцир

РЦИР Сливен организира следните обучения за месеците май и юни 2021 година:

Козметика

Масажи

Маникюр и педикюр

Грим

Фризьор

Компютърна грамотност

За повече информация: 0887811025; 0878577981

« предишнаследваща »


 