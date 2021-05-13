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Почина Мирослав Георгиев - победител във 2 сезон на "Биг Брадър"

13 май 2021 16:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Мирослав Георгиев

Почина победителят във втория сезон на „Биг Брадър” Мирослав Георгиев.

Новината съобщи в социалната мрежа Фейсбук водещият на шоуто Ники Кънчев.

"Гадно, ужасно и тъпо.

Смъртта е отнеса и Миро от втория сезон на Big Brother.

Оставя Давид и Катето сами!

Сбогом, момчето!", написа Ники Кънчев.

Миро е баща на 4-годишния Давид, с когото го дари половинката му Екатерина Дюлгерова. Миналата година Мирослав прекара тежък исхемичен инсулт.

Източник: NOVA
Снимка: Фейсбук

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