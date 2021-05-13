Почина Мирослав Георгиев - победител във 2 сезон на "Биг Брадър"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Почина победителят във втория сезон на „Биг Брадър” Мирослав Георгиев.

Новината съобщи в социалната мрежа Фейсбук водещият на шоуто Ники Кънчев.

"Гадно, ужасно и тъпо.

Смъртта е отнеса и Миро от втория сезон на Big Brother.

Оставя Давид и Катето сами!

Сбогом, момчето!", написа Ники Кънчев.

Миро е баща на 4-годишния Давид, с когото го дари половинката му Екатерина Дюлгерова. Миналата година Мирослав прекара тежък исхемичен инсулт.