Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 13.05 /четвъртък/ поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в кв. Речица до възстановяване на водопровода. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.