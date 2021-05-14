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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.05.2021
No. Дата Длъжност Образование
607 12.4.2021 стругар средно
609 13.4.2021 камериерка хотел основно
610 13.4.2021 готвач средно
611 13.4.2021 аниматор средно
612 13.4.2021 барман средно
613 13.4.2021 сервитьор средно
614 13.4.2021 спасител средно
615 13.4.2021 работник кухня основно
616 13.4.2021 мияч на съдове основно
619 14.4.2021 дърводелец мебели средно
620 14.4.2021 монтажник мебели средно
621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше
623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно
628 15.4.2021 логопед висше
629 14.4.2021 технически ръководител - строителство висше
660 20.4.2021 заварчик средно
661 20.4.2021 шлосер средно
662 20.4.2021 чистач основно
663 20.4.2021 камериерка основно
677 22.4.2021 машинен оператор средно
678 22.4.2021 заварчик средно
679 22.4.2021 машинен оператор обработка метали средно
683 23.4.2021 ресторантски работник средно
684 23.4.2021 ресторантски работник средно
685 23.4.2021 салонен управител средно
686 23.4.2021 салонен управител средно
693 26.4.2021 сервитьор средно
694 26.4.2021 барман средно
702 27.4.2020 шофьор товарен автомобил средно
703 27.4.2021 мотокарист основно
704 27.4.2021 продавач- консултант средно
712 28.4.2021 продавач-консултант средно
713 28.4.2021 общ работник средно
715 28.4.2021 заместник управител висше
716 28.4.2021 ръководител отдел средно
734 5.5.2021 продавач консултант средно
735 5.5.2021 счетоводител висше
736 5.5.2021 машинист ПСМ средно
737 5.5.2021 работник животновъд основно
738 5.5.2021 работник развъждащ птици чрез инкубатор средно
745 7.5.2021 счетоводител висше
746 7.5.2021 логопед висше
749 10.5.2021 счетоводител висше
750 10.5.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно
751 10.5.2021 продавач- консултант средно
753 10.5.2021 помощник възпитател средно
756 10.5.2021 склададжия средно
759 11.5.2021 камериер/ка основно
760 11.5.2021 главен счетоводител висше
761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно
762 11.5.2021 помощник кухня основно
763 11.5.2021 готвач средно
765 11.5.2021 работник кухня основно
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор производство на тестени изделия начално
770 12.5.2021 бояджия промишлени изделия основно
771 12.5.2021 монтажник климатици средно
772 13.5.2021 ЗАС,касиер, домакин висше
773 13.5.2021 шофьор лекотоварен автомобил средно
776 13.5.2021 заварчик средно
777 13.5.2021 монтажник метални конструкции средно
778 13.5.2021 зидаро-кофражист средно