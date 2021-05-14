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506 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 7 от тях в Сливенско
506 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 247 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 413 320, като активните са 36 124.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 20, Бургас – 20, Варна – 41, Велико Търново – 27, Видин – 5, Враца – 7, Габрово – 15, Добрич – 17, Кърджали – 2, Кюстендил – 8, Ловеч – 13, Монтана – 16, Пазарджик – 10, Перник – 13, Плевен – 8, Пловдив – 55, Разград – 7, Русе – 26, Силистра – 1, Сливен – 7, Смолян – 14, София област – 14, София (град) – 98, Стара Загора – 20, Търговище – 9, Хасково – 14, Шумен – 7, Ямбол – 12.
През изминалото денонощие са били излекувани 2853 души, а за целия период – 360 002.
В болница за лечение са настанени 5114 души, от които 516 са в интензивни отделения.
44 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 194.
Към момента общо 1 073 523 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 37 759.
Снимка: Станимир Петков